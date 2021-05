CorSport – De Paul al Napoli, arriva la richiesta ufficiale di Aurelio De Laurentiis. Ecco il prezzo (Di giovedì 20 maggio 2021) Le ultime notizie di calciomercato del Napoli parlano di un interesse concreto per Rodrigo De Paul. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il Napoli di Aurelio De Luarentiis ha fatto una richiesta ufficiale all’Udinese per avere Rodrigo De Paul, così come confermato anche qualche giorno fa dal vicepresidente Campoccia. Secondo il quotidiano sportivo il patron del Napoli può contare sugli ottimi rapporti con i Pozzo. Questo non significa che l’Udinese regalerà il calciatore al Napoli, ma sicuramente può esserci una corsia preferenziale per far arrivare De Paul in magli azzurra. Secondo Corriere dello Sport è stato anche fissato il prezzo base per De Paul che ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 maggio 2021) Le ultime notizie di calciomercato delparlano di un interesse concreto per Rodrigo De. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport ildiDe Luarentiis ha fatto unaall’Udinese per avere Rodrigo De, così come confermato anche qualche giorno fa dal vicepresidente Campoccia. Secondo il quotidiano sportivo il patron delpuò contare sugli ottimi rapporti con i Pozzo. Questo non significa che l’Udinese regalerà il calciatore al, ma sicuramente può esserci una corsia preferenziale per farre Dein magli azzurra. Secondo Corriere dello Sport è stato anche fissato ilbase per Deche ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - infoitsport : CorSport: Napoli, sondaggio per Arambarri. De Paul già chiesto all'Udinese - ilNapolista - CalcioNapoli24 : - napolista : Il club partenopeo si muove per rinforzare il centrocampo. C’è anche Zaccagni, in stand-by da gennaio - MonicaDallOlio : RT @f_amadori: Date un’occhiata all’ultima flash news che ho scritto per @Dunkest Suns, Chris Paul: “I playoff ad Ovest non sono mai stati… -