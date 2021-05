Coppa Italia – Atalanta, la macchina perfetta di Gasperini ancora a secco. Ora servono acquisti di spessore (Di giovedì 20 maggio 2021) La finale di Coppa Italia, oltre a consegnare il trofeo alla Juventus di Andrea Pirlo a scapito dell’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini, ci ha regalato alcuni spunti dal divano. Ecco quali… di Gianluca Losito Seconda sconfitta in finale di Coppa Italia nelle ultime tre stagioni per la Dea di Gasperini. Due anni fa era arrivata la sconfitta per 0-2 contro la Lazio nei minuti finali, oggi è 1-2 contro la Juventus. Il ciclo di Gasperini ha regalato, nei suoi primi cinque anni, grandi emozioni e risultati consistenti, ma nessun metallo: il tecnico ex Genoa rimane a secco di trofei nella sua carriera da tecnico professionista. Hanno avuto la meglio i nervi e le qualità tecniche della Juventus, che nel secondo tempo ha abbinato alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) La finale di, oltre a consegnare il trofeo alla Juventus di Andrea Pirlo a scapito dell’guidata da Gian Piero, ci ha regalato alcuni spunti dal divano. Ecco quali… di Gianluca Losito Seconda sconfitta in finale dinelle ultime tre stagioni per la Dea di. Due anni fa era arrivata la sconfitta per 0-2 contro la Lazio nei minuti finali, oggi è 1-2 contro la Juventus. Il ciclo diha regalato, nei suoi primi cinque anni, grandi emozioni e risultati consistenti, ma nessun metallo: il tecnico ex Genoa rimane adi trofei nella sua carriera da tecnico professionista. Hanno avuto la meglio i nervi e le qualità tecniche della Juventus, che nel secondo tempo ha abbinato alla ...

