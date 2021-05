Con una foto insieme di tanti anni fa quando erano una delle coppie più belle e invidiate (Di giovedì 20 maggio 2021) Ci sono date destinate a essere ricordate per sempre. Per Romina Power una di queste è il compleanno dell’ex marito Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco ha compiuto 78 anni. E per l’occasione, l’ex moglie e compagna artistica gli ha dedicato un post social con tanto di auguri e foto di tanti anni fa, quando per tutti erano una delle coppie più belle della scena musicale italiana. Al Bano, Romina, Loredana Lecciso: storia per immagini del triangolo di Cellino guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 maggio 2021) Ci sono date destinate a essere ricordate per sempre. Per Romina Power una di queste è il compleanno dell’ex marito Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco ha compiuto 78. E per l’occasione, l’ex moglie e compagna artistica gli ha dedicato un post social con tanto di auguri edifa,per tuttiunapiùdella scena musicale italiana. Al Bano, Romina, Loredana Lecciso: storia per immagini del triangolo di Cellino guarda le...

Advertising

ClaMarchisio8 : Con grande difficoltà ma grandi motivazioni e spirito di sacrificio! Brava @juventusfc ???? Una bella finale e un gra… - WittyTV : Oggi siamo con Sangiovanni per il suo firmacopie a Roma e… In questi giorni ci sarà una bellissima sorpresa per tut… - OptaPaolo : 6 - Gianluigi Buffon ha ora vinto sei volte la Coppa Italia (una con il Parma e cinque con la Juventus), nessun gio… - MariaPiaRagosa : RT @renatobrunetta: Da 22 anni si rinnova il dolore per la barbara e ingiusta uccisione del mio amico Massimo D’Antona, guerriero dei dirit… - Ashxiara : come utilizzare il genere neutro in italiano per quanto riguarda la scrittura e quindi i social, si tende a sostit… -

Ultime Notizie dalla rete : Con una Tottenham, parla Stewart: 'Ecco il vero motivo dell'esonero di Mourinho' La prima è per i risultati, sebbene al momento dell'esonero lo Special One fosse a soli quattro punti dalla Champions League e con una finale da giocare, persa invece dagli Spurs del neo allenatore ...

Milan, in trasferta sei la regina d'Europa: Pioli ha il jolly per Bergamo Il timbro più importante, quello che certificherebbe la Champions - con gli annessi milioni in dote al secondo posto - e darebbe una coerenza stagionale all'abilità rossonera di collezionare punti ...

Athesis lancia l'Agenda Sostenibilità con una maratona on line Agenzia ANSA Atalanta-Juve, le pagelle dei bianconeri: Buffon monumentale! BUFFON 8 Miracolo di piede sul tiro di Palomino. Adesso è da record anche in Coppa Italia. Bacia il trofeo ed esulta saltando con i tifosi: monumentale. CUADRADO 7.5 Mette lo zampino nel gol del vanta ...

Pagina 6 | Atalanta-Juve, le pagelle dei bianconeri: Buffon monumentale! KULUSEVSKI 8.5 È il grande ex e fi n da subito si dimostra frizzante con uno slalom di forza e tecnica. È in serata e lo conferma una volta di più con il piattone morbido di sinistro con cui castiga G ...

La prima è per i risultati, sebbene al momento dell'esonero lo Special One fosse a soli quattro punti dalla Champions League efinale da giocare, persa invece dagli Spurs del neo allenatore ...Il timbro più importante, quello che certificherebbe la Champions -gli annessi milioni in dote al secondo posto - e darebbecoerenza stagionale all'abilità rossonera di collezionare punti ...BUFFON 8 Miracolo di piede sul tiro di Palomino. Adesso è da record anche in Coppa Italia. Bacia il trofeo ed esulta saltando con i tifosi: monumentale. CUADRADO 7.5 Mette lo zampino nel gol del vanta ...KULUSEVSKI 8.5 È il grande ex e fi n da subito si dimostra frizzante con uno slalom di forza e tecnica. È in serata e lo conferma una volta di più con il piattone morbido di sinistro con cui castiga G ...