Compro libri racconta le avventure di un giovane libraio (Di giovedì 20 maggio 2021) Ogni libro ha una propria vita. Proprio come ogni persona ha la propria. Certo la vita dei libri è ben diversa da quelle delle persone, ma è strettamente legata proprio a quest’ultime. Un libro ha sempre qualcosa da raccontare dunque. Non solo una storia però. Spesso i libri sono le testimonianze dirette di chi li Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Ogni libro ha una propria vita. Proprio come ogni persona ha la propria. Certo la vita deiè ben diversa da quelle delle persone, ma è strettamente legata proprio a quest’ultime. Un libro ha sempre qualcosa dare dunque. Non solo una storia però. Spesso isono le testimonianze dirette di chi li

Ultime Notizie dalla rete : Compro libri La biblioteca si fa eterna se è piena di "libri risorti" È una tendenza che si avverte pure in Compro libri anche in grande quantità (Utet, pagg. 192, euro 16), dell'emiliano Giovanni Spadaccini, volume anch'esso dotato di un sottotitolo: "Taccuino di un ...

Compro libri, anche in grandi quantità ... appena pubblicato da UTET, Compro libri, anche in grandi quantità (pp. 184, E.16). E chi meglio di lui potrebbe raccontarlo dal momento che è proprio sulla compravendita di libri usati che ha ...

Compro libri, anche in grandi quantità doppiozero Anobii, il social dei libri, rilancia con nuovo sito e nuove app È online la nuova versione di Anobii, il portale della community italiana dei lettori con 2.5 milioni di persone e decine di milioni di libri ...

La biblioteca si fa eterna se è piena di "libri risorti" Il libraio Giovanni Spadaccini raccoglie e rivende volumi usati: pieni di storie, letterarie e di vita Del furore di aver libri. Così intitolava a metà Ottocento l'abate padovano Gaetano Volpi un suo ...

