C'è un nuovo, enorme iceberg che si è staccato dall'Antartide (Di giovedì 20 maggio 2021) A76 (Foto: Esa)Un iceberg grande quasi quanto il Molise si è staccato dalla piattaforma glaciale di Ronne, nella parte occidentale dell'Antartide, e sta ora galleggiando nel mare di Weddell. Con i suoi 4.320 chilometri quadrati di superficie, l'enorme blocco di ghiaccio è stato dichiarato il più grande iceberg del mondo dall'Agenzia spaziale europea (Esa). Le immagini del gigante galleggiante sono state catturate dalla missione satellitare Copernicus Sentinel-1 e poi pubblicate sul sito dell'Esa, che ha messo a confronto le sue dimensioni con quelle dell'isola spagnola di Maiorca. Il nuovo campione del mondo è stato denominato A76. Come tutti gli iceberg ha ricevuto la sua sigla sulla base del quadrante dell'Antartide da cui ha avuto origine, al quale viene aggiunto un numero ...

