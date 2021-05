Calcio: per Inter – Udinese ci saranno 1.000 spettatori (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo l'esperimento della finale di Coppa Italia con pubblico, il Calcio si prepara a fare il bis domenica in occasione della partita a San Siro dell'Inter campione d'Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo l'esperimento della finale di Coppa Italia con pubblico, ilsi prepara a fare il bis domenica in occasione della partita a San Siro dell'campione d'Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

ZZiliani : La cosa davvero incredibile è che il calcio italiano accetti tutto questo anche oggi, con la tecnologia che dovrebb… - ZZiliani : È tutto così illecito, nel calcio italiano, dagli esami truffa per tesserare giocatori extracomunitari agli arbitri… - ZZiliani : Per il resto (a parte l'esame truffa di #Suarez, le piazzate di #Paratici agli arbitri, l'abominio della #Superlega… - grossonium : RT @Antonio79B: 'In tv ci vado a raccontare un film o a parlare di qualcosa che mi diverte come il calcio. Per il resto, la mia mossa alla… - ernestodelnible : @cmdotcom Stellini squalificato per calcio scommesse che fa il filosofo ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio per Calcio, ok alla presenza di 4.500 tifosi per la festa dell'Inter Agenzia ANSA TIM, dati e iniziative del primo trimestre 2021 dopo l’acquisizione dei diritti per le prossime stagioni della Serie A di calcio, TIM ha siglato un accordo che renderà disponibili i contenuti su TIMVISION, a partire da luglio 2021. DAZN è infatti l ...

Calcio D, nuove positività nel Castelnuovo: rinviata al 9 giugno la gara di Recanati Il Castelnuovo Vomano, a seguito di ulteriori positività alla Covid19 riscontrate nel proprio gruppo squadra, e a seguito di comunicazione in merito ricevuta dalla LND, informa che la gara che si sare ...

