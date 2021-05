(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che si allinea all’andamento cauto delle altredi Eurolandia, dopo la seduta negativa di ieri, dominata dal crollo delle criptovalute e dalla possibilità della Fed di ridimensionare presto il suo programma di acquisti di asset. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,219. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.871,5 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,46%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,97% a quota +116 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,06%. Tra i listini europei piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,30%, incolore Londra, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Paura per l'inflazione, crollano le Borse europee: Milano chiude a -1,58%, Francoforte la peggiore a -1,77% #borsa… - sole24ore : Le Borse europee tentano il rimbalzo, la Fed rassicura sull’inflazione - ForexOnlineMeIt : Borse europee in ordine sparso - tm_us_channel : RT @sole24ore: Le Borse europee tentano il rimbalzo, la Fed rassicura sull’inflazione - TendenzaMercati : RT @sole24ore: Le Borse europee tentano il rimbalzo, la Fed rassicura sull’inflazione -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee

Leproseguono la seduta in terreno positivo. Sui mercati torna l'ottimismo sulla ripresa economica globale dopo i timori sul rialzo dell'inflazione negli Usa e le successive rassicurazioni ...Lein rimbalzo dopo le rassicurazioni della Fed sull'andamento dell'inflazione negli Stati Uniti. I listini del Vecchio continente avviano le contrattazioni in terreno positivo dopo la ...Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo. Sui mercati torna l'ottimismo sulla ripresa economica globale dopo i timori sul rialzo dell'inflazione negli Usa e le successive rassicurazio ...A segnare i risultati peggiori nel listino sono Cnh Industrial (-4%), Buzzi (-3,2%) e Pirelli (-2,7%).La negatività, dovuta alle paure per l'inflazione, coinvolge anche le altre Borse europee: Francof ...