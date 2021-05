Bitcoin, Altre Criptovalute In Calo Dopo Che La Cina Ha Annunciato Il Divieto (Di giovedì 20 maggio 2021) La Cina vieta agli istituti finanziari e di pagamento di fornire servizi di criptovaluta. Le Criptovalute Bitcoin ed ether sono cadute mercoledì ai minimi di tre mesi e mezzo, sulla buona strada per registrare la loro più grande perdita di un giorno dal marzo dello scorso anno, sulla scia della decisione della Cina di vietare agli istituti finanziari e di pagamento di fornire servizi di criptovaluta. Ad un certo punto durante il crollo, quasi 1.000 miliardi di dollari USA sono stati cancellati dalla capitalizzazione di mercato della criptovaluta. Nella tarda mattinata degli scambi, la capitalizzazione di mercato era di $ 1,65 trilioni, secondo il tracker di dati CoinGecko.com Bitcoin, la criptovaluta più grande e conosciuta, era già stata sotto pressione da una serie di tweet del capo di Tesla ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 maggio 2021) Lavieta agli istituti finanziari e di pagamento di fornire servizi di criptovaluta. Leed ether sono cadute mercoledì ai minimi di tre mesi e mezzo, sulla buona strada per registrare la loro più grande perdita di un giorno dal marzo dello scorso anno, sulla scia della decisione delladi vietare agli istituti finanziari e di pagamento di fornire servizi di criptovaluta. Ad un certo punto durante il crollo, quasi 1.000 miliardi di dollari USA sono stati cancellati dalla capitalizzazione di mercato della criptovaluta. Nella tarda mattinata degli scambi, la capitalizzazione di mercato era di $ 1,65 trilioni, secondo il tracker di dati CoinGecko.com, la criptovaluta più grande e conosciuta, era già stata sotto pressione da una serie di tweet del capo di Tesla ...

Advertising

AdamoFortis : RT @classcnbc: AMETRANO: CRYPTO? TUTTO CIARPAME A PARTE BITCOIN ED ETHEREUM #Bitcoin ritraccia sotto 40mila$: a cosa è dovuto il sell-off… - sole24ore : #Bitcoin e le altre #crypto: come salvare i risparmi in quattro mosse | Post di Gianluigi De Marchi, consulente fin… - AloiseAndrea : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi Gaza verso il cessate il fuoco, basta bitcoin in Cina e altre notizie interessanti via @FedericoPetron… - gemin_steven98 : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi Gaza verso il cessate il fuoco, basta bitcoin in Cina e altre notizie interessanti via @FedericoPetron… - limesonline : ???? Il mondo oggi Gaza verso il cessate il fuoco, basta bitcoin in Cina e altre notizie interessanti via… -