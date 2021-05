Battiato | su Spotify gli ascolti del maestro scomparso aumentati dell' 800%

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) Come sempre accade quando un grandea musica italiana ci lascia, anche nel caso delFrancogli ascoltatori dihanno letteralmente riaffollato la pagina del suo profilo sulla piattaforma, la principale per quel che riguarda l’ascoltoa musica in streaming, per riascoltare i suoi capolavori. Nelle 24 ore successive alla morte del cantautore siciliano infatti, gligiornalieri in Italia sonodi oltre l?, ben 19 canzoni sono rientrate nella top 200 daily. Dei brani diche al momento sono presenti nella classifica Viral di, ovvero quella classifica che registra le improvvise impennate didi alcuni brani, ben tre canzoni presenti ...