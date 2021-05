Atp Lione 2021, il montepremi e il prize money con Jannik Sinner (Di giovedì 20 maggio 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Lione 2021, torneo in programma dal 16 al 22 maggio. Jannik Sinner è tra i favoriti dell’appuntamento su terra rossa in Francia, dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali per mano di Rafael Nadal. Presenti anche altri giocatori di rilievo come Goffin e Schwartzman. Il prize money complessivo è di 419.470 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 41 mila euro. Circa 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo di Lione. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14.000 (45 punti) SEMIFINALE: ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 16 al 22 maggio.è tra i favoriti dell’appuntamento su terra rossa in Francia, dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali per mano di Rafael Nadal. Presenti anche altri giocatori di rilievo come Goffin e Schwartzman. Ilcomplessivo è di 419.470 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 41 mila euro. Circa 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo di. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14.000 (45 punti) SEMIFINALE: ...

Advertising

Stanisl70162074 : Un ottimo articolo che chiarisce le storture del ranking protettto (che penalizza mostruosamente i giovani e i gioc… - allanpo22646751 : ATP Lione 2021: Jannik Sinner sfida Arthur Rinderknech per andare ai quarti di finale - infoitsport : ATP Lione 2021: Jannik Sinner sfida Arthur Rinderknech per andare ai quarti di finale - LorenzoAndreol4 : Tra poco live su @SuperTennisTv al commento di Monfils vs Nishioka, secondo turno dell'ATP 250 di Lione - federtennis : I nostri azzurri in campo oggi: ???? WTA Parma Errani ?? Stephens Live alle 12:30 su SuperTenniX ???? ATP Ginevra ? 12… -