Alessandra Clemente: “Io maialina? Ecco chi fa il bullo con me” (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ecco la “foto satirica” allegata al comunicato stampa di questa mattina di un consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Un’azione maschilista, retrograda e indegna in cui mi paragona ad un personaggio animato della serie tv “Muppets show” con tanto di foto in allegato”. E’ il primo pomeriggio quando Alessandra Clemente, assessore della giunta De Magistris nonché candidata a sindaca di Napoli, decide di passare al contrattacco e smascherare il consigliere comunale Marco Nonno che, come fa vedere in foto, in mattinata, l’aveva attaccata con un comunicato stampa con tanto di immagine dei Muppets. “È vero – risponde la Clemente – assomiglio a Miss Piggy: viso tondo. Naso all’insù. Occhi Azzurri. Bionda. Qualche chilo in più. È vero. Ed anche da piccola mi prendevano in giro, mi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “la “foto satirica” allegata al comunicato stampa di questa mattina di un consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Un’azione maschilista, retrograda e indegna in cui mi paragona ad un personaggio animato della serie tv “Muppets show” con tanto di foto in allegato”. E’ il primo pomeriggio quando, assessore della giunta De Magistris nonché candidata a sindaca di Napoli, decide di passare al contrattacco e smascherare il consigliere comunale Marco Nonno che, come fa vedere in foto, in mattinata, l’aveva attaccata con un comunicato stampa con tanto di immagine dei Muppets. “È vero – risponde la– assomiglio a Miss Piggy: viso tondo. Naso all’insù. Occhi Azzurri. Bionda. Qualche chilo in più. È vero. Ed anche da piccola mi prendevano in giro, mi ...

anteprima24 : ** Alessandra Clemente: 'Io maialina? Ecco chi fa il bullo con me' ** - FabioLandolfo : RT @mattinodinapoli: «Alessandra Clemente come Miss Piggy», l'assessore denuncia Nonno: «Maschilista e retrogrado, io bullizzata da piccola… - rep_napoli : L'offesa di Nonno (FdI) ad Alessandra Clemente: 'Sei come Piggy dei Muppets'. La replica: 'Bullismo' [di Alessio Ge… - lupettorosso76 : RT @mattinodinapoli: «Alessandra Clemente come Miss Piggy», l'assessore denuncia Nonno: «Maschilista e retrogrado, io bullizzata da piccola… - rep_napoli : L'offesa di Nonno (FdI) ad Alessandra Clemente: 'Sei come Piggy dei Muppets'. La replica: 'Bullismo' [di Alessio Ge… -