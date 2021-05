Vuelta a Andalucia 2021 | Ethan Hayter trionfa nella seconda tappa e conquista la maglia di leader

(Di mercoledì 19 maggio 2021)durissimadella. Il ciclista della Ineos Grenadiers ha tagliato il traguardo di Alcalá la Real in solitaria. Il britannico ha staccato Miguel Angel Lopez (Movistar) che è arrivato secondo a 8” e Sven Erik Bystrøm (Uae Team Emirates) terzo a 10” andando are anche ladidella classifica generale. Pronti via e si forma la fuga di giornata con un sestetto composto da Alvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros Rga), Rui Oliveira (Uae Team Emirates), Antonio Soto (Euskaltel-Euskadi), Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) e Timo Roosen (Team Jumbo-Visma). Gli attaccanti ...

Lo spagnolo Gonzalo Serrano ( Movistar ) ha vinto la prima tappa della, 152,1 km da Mijas a Zahara de la Sierra. Il 26enne, al secondo successo in carriera, ha capitalizzato il grande lavoro della sua squadra con una bella progressione nell'ultimo km. ...La stessa sorte è capitata ad altre tre corse a tappe ProSeries: il Giro dell'Oman, lae la Volta ao Algarve , tutte previste per il mese di febbraio. Prima corsa europea: Etoile ...Ethan Hayter si conferfma come uno degli astri nascenti del ciclismo britannico e mondiale. Il portacolori della Ineos Grenadiers ha vinto per distacco la seconda tappa della Vuelta Andalucia che si è ...La Ruta del Sol 2021 si è aperta nel segno del corridore spagnolo della Movistar, autore di uno sprint che gli ha permesso di arrivare a braccia alzate sul traguardo di Zahara de la Sierra davanti al ...