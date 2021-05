Valanga in Alto Adige, morti due scialpinisti bergamaschi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Bolzano - Sono due bergamaschi , un uomo di 55 anni di Pradalunga (Bergamo) e un 47enne di Vertova (Bergamo), gli alpinisti travolti da una Valanga poco dopo mezzogiorno. I due alpinisti si ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Bolzano - Sono due, un uomo di 55 anni di Pradalunga (Bergamo) e un 47enne di Vertova (Bergamo), gli alpinisti travolti da unapoco dopo mezzogiorno. I due alpinisti si ...

