Si stacca dall'Antartide il più grande iceberg del mondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un enorme iceberg si formato dal lato occidentale della piattaforma di ghiaccio Ronne, che giace nel mare di Weddell, in Antartide. L iceberg, soprannominato A - 76, misura circa 4320 kmq, rendendolo ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un enormesi formato dal lato occidentale della piattaforma di ghiaccio Ronne, che giace nel mare di Weddell, in. L, soprannominato A - 76, misura circa 4320 kmq, rendendolo ...

