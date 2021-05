Santoro | Saviano | Fedez e compagnia bella

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Per mantenersi sull'onda del successo, gli eroi di casa nostra hanno sempre bisogno di un nemico. Ma se non ci fosse stato l'editto bulgaro, avremmo avuto un Michelein versione telepredicatore? O il conduttore di Annozero e Servizio pubblico sarebbe rimasto per sempre «Michele chi?», cioè uno dei tanti volti Rai, come lo definì Enzo Siciliano fresco di nomina nel consiglio di amministrazione di viale Mazzini ai tempi del primo governo Prodi? Non voglio negare la professionalità del collega, a cui riconosco una certa capacità istrionica, ma credo che se non fosse cresciuto nella tv pubblica, cioè in un'emittente dove a dettare legge erano i partiti, molto probabilmente non avrebbe potuto godere di un palcoscenico su cui recitare la parte della vittima del potere. Voglio riportare indietro le lancette, per capire che cosa sta succedendo ora e perché alcuni ...