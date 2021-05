(Di mercoledì 19 maggio 2021) di Marco De Martino Con il destino societario ancora in, il futuro di tanti degli eroi che hanno condotto laalla promozione in serie A è ancora incerto. Mezza squadra è, infatti, in prestito secco e farà ritorno alle rispettive società di appartenenza a partire dal prossimo 1° luglio. La svolta societaria dovrebbe arrivare soltanto una decina di giorni prima e così la permanenza dei vari Coulibaly, Jaroszynski, Anderson e Tutino potrebbe essere definita in extremis o addirittura dopo il termine fissato per il loro riscatto da parte della. L’incertezza societaria, determinata dall’obbligo da parte di Lotito e Mezzaroma di cedere la quota di maggioranza del club granata come indicato con forza dalla Figc nell’ultimo Consiglio Federale, costringe il progetto tecnico granata inevitabilmente a slittare. Un ...

Le Cronache: 'Salernitana in stand-by, calciatori in bilico'

Salernitana stand

inby, calciatori in bilico: il destino di molti eroi della promozione in serie A - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - è legato a filo doppio a quello della proprietà. Rinnovo ...Laaveva invitato i tifosi a non assembrarsi, recependo il comunicato dei supporter. ... Adesso, però, è tutto in- by, nel rispetto del dolore altrui. L'arrivo del feretro, l'emozione ...Salernitana in stand by, calciatori in bilico: il destino di molti eroi della promozione in serie A – titola Le Cronache –.StampaSalernitana in stand by, calciatori in bilico: il destino di molti eroi della promozione in serie A – come titola il quotidiano “Le Cronache” – è legato a filo doppio a quello della proprietà. R ...