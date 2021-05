Robert Lewandowski eguaglia il record di Gerd Müller

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021)è entrato definitivamente nella storia del Bayern Monaco superando ildi reti in Bundeliga, 40, prima appartenente a. Unche resisteva dalla stagione 1971/1972, anno in cui il tedesco poteva essere considerato come uno dei migliori centravanti in circolazione. La notizia ha fatto il giro del mondo, colpendo sia i pesi massimi del club, tra cui Franz Beckembauer, che la famiglia. La moglie Uschi, che accudiscedopo che quest’ultimo è stato colpito dalla demenza senile, si è infatti complimentata con, affermando che il marito si sarebbe congratulato con lui senza esitazione.: quali sono gli altri marcatori del ...