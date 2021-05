Regno Unito, inflazione accelera in aprile (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Segnali di accelerazione giungono dall‘inflazione nel Regno Unito nel mese di aprile. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano una crescita delll’1,5%, contro il +0,7% del mese precedente, anche se leggermente sotto l’1,4% del consensus. Su base mensile l’inflazione ha registrato un incremento dello 0,6%, in linea con le aspettative degli analisti, e superiore al +0,3% rilevato a marzo. Il dato core dell’inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, accelera all’1,3%, dall’1,1% del mese precedente, e risulta in linea con le stime del mercato. Su base mensile si registra un +0,3% (era atteso +0,4%) contro il +0,4% del mese precedente. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Segnali dizione giungono dall‘nelnel mese di. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano una crescita delll’1,5%, contro il +0,7% del mese precedente, anche se leggermente sotto l’1,4% del consensus. Su base mensile l’ha registrato un incremento dello 0,6%, in linea con le aspettative degli analisti, e superiore al +0,3% rilevato a marzo. Il dato core dell’, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti,all’1,3%, dall’1,1% del mese precedente, e risulta in linea con le stime del mercato. Su base mensile si registra un +0,3% (era atteso +0,4%) contro il +0,4% del mese precedente.

