Recensione BlitzWolf BW-GC7 | molto gaming | poco sedia

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 19 maggio 2021) LaBW-GC7 che analizzeremo in questaè unadache punta ad essere la migliore tra le proposte economiche ma che nella realtà dei fatti delude la maggior parte delle aspettative, eccezion fatta per l’estetica. Scopriamone di piùè un’azienda cinese che sta ampliando sempre più i propri orizzonti, estendendo l’interesse e la produzione a prodotti appartenenti a categorie differenti. L’ampio catalogo prevede: caricatori portatili, proiettori, speaker, periferiche per PC, fino ad arrivare alle sedie da, con un focus particolare per il nuovo modello BW-GC7 sul quale ci focalizzeremo nel corso di questa. Non mentirò, ad un primo impatto, considerando il prezzo di vendita e l’estetica di questo prodotto, ...