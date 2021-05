Petrolio in calo del 3% su contagi in Asia e timori inflazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – I prezzi del Petrolio sono in calo per il secondo giorno consecutivo. A incidere è la recrudescenza dei casi da coronavirus in Asia, che potrebbe incidere sulla domanda globale di Petrolio, e i timori per l’impennata dell’inflazione, che potrebbe spingere la FED a rivedere la propria strategia sui tassi. Alle 15, i future sul greggio Brent di luglio hanno raggiunto i 66,78 dollari al barile, in ribasso di 1,93 dollari o del 2,79%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di luglio scambiano in ribasso di 1,97 dollari, o del 3,02%, a 63,55 dollari al barile. Soltanto 36 ore fa il Brent aveva superato per la prima volta quota 70 dollari al barile da metà marzo, grazie alle riaperture di vari Paesi europei. “L’andamento della giornata di ieri ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – I prezzi delsono inper il secondo giorno consecutivo. A incidere è la recrudescenza dei casi da coronavirus in, che potrebbe incidere sulla domanda globale di, e iper l’impennata dell’, che potrebbe spingere la FED a rivedere la propria strategia sui tassi. Alle 15, i future sul greggio Brent di luglio hanno raggiunto i 66,78 dollari al barile, in ribasso di 1,93 dollari o del 2,79%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di luglio scambiano in ribasso di 1,97 dollari, o del 3,02%, a 63,55 dollari al barile. Soltanto 36 ore fa il Brent aveva superato per la prima volta quota 70 dollari al barile da metà marzo, grazie alle riaperture di vari Paesi europei. “L’andamento della giornata di ieri ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio calo Piazza Affari in forte ribasso. Industriali/automobilistici sotto pressione. FTSE MIB - 1,9% ... periodo chiuso con ricavi in calo del 2,8% a/a ma risultato netto a +7,1 milioni di euro da - 0,2 ... Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: negli USA alle 16:30 scorte petrolio settimanali (EIA), ...

Petrolio in calo del 3% su contagi in Asia e timori inflazione I prezzi del petrolio sono in calo per il secondo giorno consecutivo. A incidere è la recrudescenza dei casi da coronavirus in Asia , che potrebbe incidere sulla domanda globale di petrolio, e i timori per l'...

Petrolio in calo del 3% su contagi in Asia e timori inflazione I prezzi del petrolio sono in calo per il secondo giorno consecutivo. A incidere è la recrudescenza dei casi da coronavirus in Asia, che ...

