Advertising

sole24ore : Draghi a Parigi per il vertice sul finanziamento dell’Africa, si rafforza l’asse con Macron - Palazzo_Chigi : Punto stampa del Presidente Draghi al termine del 'Vertice sul finanziamento delle economie africane' #18maggio In… - FirenzePost : Parigi: vertice su Africa chiede eliminazione brevetti su vaccini - fax1974 : RT @AMarco1987: Draghi a Parigi per il vertice sul finanziamento dell’Africa, si rafforza l’asse con Macron - Il Sole 24 ORE @sole24ore htt… - 57Davide : RT @AMarco1987: Draghi a Parigi per il vertice sul finanziamento dell’Africa, si rafforza l’asse con Macron - Il Sole 24 ORE @sole24ore htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi vertice

L'ha detto il premier Mario Draghi a, dove è in corso ilsull'Africa. 'I protocolli, il distanziamento, le mascherine' è 'quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo con ...E che resti questa la linea che verrà seguita anche per le decisioni future, Draghi lo ha ribadito anche oggi a margine delsull'Africa al quale ha partecipato a. Il ci ha dato '...Un’ora in più di “libertà”. Da oggi il coprifuoco non sarà più dalle 22 ma dalle 23. Si riduce così l’intervallo “notturno” in cui non sarà possibile uscire da casa se non per motivi di salute, lavoro ...Contro il Covid-19 "la strategia è la vaccinazione che ha considerevolmente migliorato la situazione e l'osservanza delle regole, dei protocolli, dei distanziamento, delle mascherine e tutto quello ch ...