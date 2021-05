Nina Zilli e Clementino presentano Senorita (Di mercoledì 19 maggio 2021) Venerdì 21 maggio esce Senorita il nuovo singolo di Nina Zilli e Clementino. Il singolo dalle sonorità tropicali che ci farà scatenare a ritmo di danza per tutta l’estate è già disponibile in pre-save e pre-order. Chi sono Clementino e Nina Zilli? Clementino, nome d’arte di Maccaro Clemente è un rapper napoletano classe 1982. L’artista si avvicina al rap nel 1996 e si fa sempre più largo nella scena hip hop vincendo importanti gare di freestyle in Italia. Nel 2006 realizza il suo primo album intitolato Napoli Manicomio seguito poi da I.E.N.A nel 2011. La sua crescita è esponenziale inizia a collaborare con artisti come Fabri Fibra e ad ottenere diversi riconoscimenti musicali. Partecipa due volte al Festival di Saremo nel 2016 dove sorprende ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Venerdì 21 maggio esceil nuovo singolo di. Il singolo dalle sonorità tropicali che ci farà scatenare a ritmo di danza per tutta l’estate è già disponibile in pre-save e pre-order. Chi sono, nome d’arte di Maccaro Clemente è un rapper napoletano classe 1982. L’artista si avvicina al rap nel 1996 e si fa sempre più largo nella scena hip hop vincendo importanti gare di freestyle in Italia. Nel 2006 realizza il suo primo album intitolato Napoli Manicomio seguito poi da I.E.N.A nel 2011. La sua crescita è esponenziale inizia a collaborare con artisti come Fabri Fibra e ad ottenere diversi riconoscimenti musicali. Partecipa due volte al Festival di Saremo nel 2016 dove sorprende ...

