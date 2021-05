Niente teatro per Martina Levato, la Cassazione dice no alla donna condannata per le aggressioni con l’acido (Di mercoledì 19 maggio 2021) condannata a 19 anni e mezzo per le aggressioni con l’acido due anni Martina Levato aveva chiesto il permesso di uscire dal carcere milanese di San Vittore e andare a recitare al Piccolo di Milano come attrice nel Decameron delle donne. La Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 23 gennaio 2020. Gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Levato che insisteva sulla “necessità” del permesso. Levato e l’allora fidanzato Alexander Boettcher sono stati condannati in via definitiva per le aggressioni con l’acido. Boettcher e Levato avevano compiuto le aggressioni a Milano tra il 2014 e il 2015 anche con la complicità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021)a 19 anni e mezzo per lecondue anniaveva chiesto il permesso di uscire dal carcere milanese di San Vittore e andare a recitare al Piccolo di Milano come attrice nel Decameron delle donne. Laha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 23 gennaio 2020. Gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso dellache insisteva sulla “necessità” del permesso.e l’allora fidanzato Alexander Boettcher sono stati condannati in via definitiva per lecon. Boettcher eavevano compiuto lea Milano tra il 2014 e il 2015 anche con la complicità ...

