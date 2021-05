Mattarella esclude il bis al Colle Nel 2022 le politiche

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Parole inequivocabili. Chiarissime. Sergiomanda un segnale esplicito alla politica e ai partiti: non ci sarà nessun bis e nessun allungamento del suo mandato come accadde con Giorgio Napolitano. "Tra otto mesi il mio incarico termina, come sapete l'incarico di Presidente della Repubblica dura sette anni, io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi", ha detto... Segui su affaritaliani.it

Elezione Presidente Repubblica 2022, rinuncia: i possibili nomi Sebbene sia ancora presto, sono già diversi i nomi in circolazione sul possibile successore di. Negli ultimi ... In sostanza, dicono in Parlamento, il bis e, indirettamente, avvicina le elezioni politiche nel 2022.