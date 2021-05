LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Evenepoel ha già perso un minuto! Moscon e Bernal scatenati (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.51 ULTIMO TRATTO IN STERRATO! 5 km decisivi! Sono in 21 nel gruppo maglia rosa. 16.50 Caruso sempre a ruota del fido Pello Bilbao, così come Ciccone è scortato da Nibali. Gli italiani ora dovranno limitare i danni sulla salita del Passo del Lume Spento. Sarà dura per tutti contenere Bernal. 16.49 Sta piovigginando, questo complica ulteriormente le cose in vista dell’ultimo tratto di sterrato… 16.48 Joao Almeida di nuovo insieme al capitano Evenepoel. Il belga paga un minuto dal gruppetto maglia rosa, sempre tirato da Gianni Moscon. 16.47 I fuggitivi invece iniziano già il quarto ed ultimo tratto di sterrato. 5 km all’interno della salita del Passo del Lume Spento, pendenza media del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.51 ULTIMO TRATTO IN STERRATO! 5 km decisivi! Sono in 21 nel gruppo maglia rosa. 16.50 Caruso sempre a ruota del fido Pello Bilbao, così come Ciccone è scortato da Nibali. Gli italiani ora dovranno limitare i danni sulla salita del Passo del Lume Spento. Sarà dura per tutti contenere. 16.49 Sta piovigginando, questo complica ulteriormente le cose in vista dell’ultimo tratto di sterrato… 16.48 Joao Almeida di nuovo insieme al capitano. Il belga paga un minuto dal gruppetto maglia rosa, sempre tirato da Gianni. 16.47 I fuggitivi invece iniziano già il quarto ed ultimo tratto di sterrato. 5 km all’interno della salita del Passo del Lume Spento, pendenza media del ...

