Le vacanze allontanano Figliuolo e Draghi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La premessa è obbligatoria: gestire la campagna vaccinale non è facile. Basti ripensare ai disastri dell'accoppiata Conte-Arcuri per capire come il danno sia dietro l'angolo. E bisogna essere altrettanto onesti nell'ammettere che l'arrivo del duoha portato ad un deciso miglioramento della situazione. Detto questo… Sulla seconda dose e sulledegli italiani si sta creando una confusione che rischia di essere dannosa e pericolosa. A creare il caos due diverse dichiarazioni. Da una parte c'èche invita gli italiani a «prenotare, prenotare e prenotare». Dall'altra il Generale che ieri ha detto no all'ipotesi di seconda dose per i turisti nei luoghi di villeggiatura e pertanto invitato gli italiani ad «organizzarsi le ferie proprio in base alla seconda dose». Ed eccolo il caos, anzi, il ...