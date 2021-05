Hamilton, Verstappen e l'incidente 'questione di tempo', arriva la risposta di Max (Di mercoledì 19 maggio 2021) Max Verstappen sente aria di casa in vista del GP di Montecarlo: "Correre qui è molto diverso rispetto ai circuiti tradizionali, è sempre speciale - afferma il pilota della Red Bull che da qualche ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Maxsente aria di casa in vista del GP di Montecarlo: "Correre qui è molto diverso rispetto ai circuiti tradizionali, è sempre speciale - afferma il pilota della Red Bull che da qualche ...

