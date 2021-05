GTA V | i server RP usati da Fedez e Tha Supreme per girare un video musicale

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In tempi di Coronavirus anche imusicali ne risentono, soprattutto quelli creati dai rapper che di solito sono circondati da tantissime persone. Per ovviare a questo inconveniente però,e Thahanno trovato un'idea davvero geniale: creare unall'interno deiRP di GTA Online. La notizia è stata data proprio daattraverso il suo account ufficiale Instagram: con una serie di storie, il cantante ha annunciato di voler collaborare con Thaad un. Ma con le restrizioni in atto a causa della pandemia da Coronavirus, l'unica idea plausibile era crearne uno su Grand Theft Auto. La diretta streaming dove verrà presentato ilsi terrà ...

