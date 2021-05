Advertising

TuttoAndroid : Google sta migliorando la scoperta e l’installazione di app su Wear OS - Digital_Day : Honor sta tornando. Qualcomm a bordo, Google chissà - StefanoBrinchi : @icomei @MercurioPsi @Basta_Degrado @EnricoStefano Ci puoi cortesemente inviare le evidenze di probus? Altrimenti l… - TuttoAndroid : Google Play sta aggiungendo nuovi modi per pagare app e abbonamenti - BanzatoFabio : Google sta sviluppando una nuova tecnologia per rispondere a query di ricerca complesse chiamata 'MUM', che sta per… -

Ultime Notizie dalla rete : Google sta

aggiungendo ulteriore supporto per i dispositivi per la sua funzione Fast Pair, che consente di connettere gli accessori Bluetooth con un solo tocco: secondo il rapporto, le cuffie Beats ...La nuova Honornascendo: staccata da Huawei, e in mano ad un consorzio di rivenditori cinesi, il produttore di ... Non sappiamo, al momento, se ha avuto di nuovo accesso ai servizi. " La ...Spotify annuncia diverse nuove funzionalità di accessibilità, tra cui anche la trascrizione automatica dei podcast ...La funzione Fast Pair di Google accoglie il marchio Beats: presto si potranno accoppiare velocemente le cuffie Beats ad Android ...