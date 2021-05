Giornata mondiale delle api | nella Bergamasca alveari in difficoltà per il clima pazzo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) È unaapi piena di preoccupazione quella che si festeggia giovedì 20 maggio, per iniziativa dell’Onu. A livello provinciale infatti ilha avuto effetti deleteri sulle fioriture e ha sconvolto le api. “L’inverno bollente e la primavera segnata da ripetute gelate – spiega Coldiretti Bergamo – hanno creato gravi problemi al comparto apistico, con le api che in molte zone non hanno avuto la possibilità di raccogliere il nettare, a causabasse temperature che hanno danneggiato i fiori”. “L’andamento stagionale sta pesando sulla produzione del miele. “Per due mesi ha fatto freddo, con diversi episodi di abbassamento repentinotemperature, ora invece continua a piovere – dichiara Gianluca Vismara, apicoltore di Cenate Sotto -; ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale

Dal 20 maggio (delle Api) al 5 giugno (dell'Ambiente) prende il via il primo evento cittadino diffuso sul tema. Promosso da Conapi Riconnettersi con la natura nel cuore di una ...Le api sono amiche e coltivano il nostro futuro. Nelladedicata alle api vogliamo ricordare l'importanza di questi piccoli e laboriosi insetti per il ruolo fondamentale che svolgono a tutela della biodiversità e della nostra ...E quelle che ci sono, mostrano uno strano fenomeno: dimensioni ridotte e ridotta capacità lavorativa. Il 20 maggio è la Giornata Mondiale delle Api, ma in Italia “la situazione è preoccupante. Le api ...Asiago, 19 maggio 2021 – Si apre una nuova stagione d’alpeggio per malghe e caseifici di montagna del Consorzio Tutela Formaggio Asiago. Quest’anno, l’appuntamento celebra i quindici anni dell’Asiago ...