Giornata mondiale delle api: iniziative del Soroptimist dell'Aquila (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'AQUILA – Domani, 20 maggio 2021, si celebra la IV "Giornata mondiale delle api" per sensibilizzare tutti sulla minaccia che incombe sugli impollinatori. In Italia, e nel mondo intero, le famiglie di api sono in declino a causa dei cambiamenti climatici, dei problemi causati dall'uomo, dalle malattie e dai parassiti. Un mondo senza l'aiuto delle api potrebbe impoverirsi in breve tempo, con conseguenze drammatiche! E' noto ormai che questi piccoli meravigliosi insetti, favorendo l'impollinazione crociata, base del successo riproduttivo e della biodiversità, siano essenziali per lo sviluppo di molte piante e fiori con le quali l'uomo si nutre. Il Soroptimist d'Italia, associazione mondiale di donne, ha scelto il progetto "Oasi delle Api, Saving bees" per celebrare ...

