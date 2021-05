F1 | GP Monaco 2021 | orari prove libere | programma | tv | streaming 20 maggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Domani, giovedì 20, prenderà il via il weekend del GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul celebre circuito cittadino le monoposto dovranno destreggiarsi, evitando con accuratezza le difficoltà che il Principato presenterà. Con ogni probabilità, assisteremo a un nuovo capitolo della saga “Lewis vs Max”. Hamilton e Verstappen, infatti, sono i due piloti che più hanno caratterizzato questo inizio di stagione e alla guida di Mercedes e di Red Bull si sono espressi su livelli molto alti. Il britannico arriva all’appuntamento monegasco in vetta al campionato, reduce dalle vittorie in Portogallo e in Spagna. Pertanto, l’olandese vorrà invertire il trend, forte di una RB16B che su una pista di questo genere potrebbe essere molto performante. E la Ferrari? La scuderia di Maranello vorrà portare avanti il proprio ...