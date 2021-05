Eurovision 2021: prima semifinale, chi passa in finale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ieri sera si è svolta la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021, in diretta da Rotterdam (Paesi Bassi), trasmessa da noi su Rai4 con il commento dalla conduttrice radiofonica Ema Stokholma e del comico Saverio Raimondo. Si sono esibiti i primi 16 brani in gara, su 40 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, Maneskin con Zitti e Buoni. Germania, Italia e Paesi Bassi, due dei maggiori contributori EBU e la nazione ospitante, qualificati di diritto alla finale di sabato sera, hanno potuto esprimere le proprie preferenze di voto. Esc 2021: chi ha superato il turno Vediamo insieme chi si è qualificato per la finale di sabato ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ieri sera si è svolta ladell’Song Contest, in diretta da Rotterdam (Paesi Bassi), trasmessa da noi su Rai4 con il commento dalla conduttrice radiofonica Ema Stokholma e del comico Saverio Raimondo. Si sono esibiti i primi 16 brani in gara, su 40 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, Maneskin con Zitti e Buoni. Germania, Italia e Paesi Bassi, due dei maggiori contributori EBU e la nazione ospitante, qualificati di diritto alladi sabato sera, hanno potuto esprimere le proprie preferenze di voto. Esc: chi ha superato il turno Vediamo insieme chi si è qualificato per ladi sabato ...

Advertising

Raiofficialnews : Stasera in diretta da Rotterdam, le semifinali dell’@Eurovision con @emastokholma e @saverioraimondo, alle 20.45 su… - RaiRadio2 : In bocca al lupo ai @thisismaneskin che rappresenteranno l'Italia all''#EurovisionSongContest2021??… - RaiQuattro : All'Italian #Eurovision Party @emastokholma e @saverioraimondo ci presentano i #Maneskin che con 'Zitti e buoni' po… - CIAfra73 : #AscoltiTV 18 maggio 2021 · Dati #Auditel di: #RicomincioDaMe, #Montalbano, #Eurovision, #LeIene,… - bellotto98 : RT @ESCitanews: Finalmente il pubblico all'Ahoy di Rotterdam per #Eurovision ?? #ESC2021 #ESCita #Eurovision2021 #OpenUp -