Edge: ritorna l'anteprima delle schede (Di mercoledì 19 maggio 2021) Edge in base Chromium ha sostituito al meglio la versione Legacy del browser di casa Microsoft e presto ritornerà la funzione di anteprima delle schede. Edge – Tab Preview Microsoft Edge Legacy ha introdotto interessanti funzioni nel mondo dei web browser. Con l'abbandono di tale versione Microsoft ha dovuto stilare una lista delle priorità per stabilire una roadmap di aggiornamento per la nuova versione. Edge in base Chromium ha riscosso un discreto successo nell'utenza grazie alla sua interfaccia grafica pulita, la presenza di aggiornamenti costanti e l'interesse di riprendere tutti i lati positivi del suo predecessore. Nel corso di questi mesi abbiamo visto il ritorno di molte funzioni andando via via a colmare il divario creatosi tra i due browser.

