“Ecco come apro il contenitore del latte”: il video di un ragazzo senza braccia spopola sul web (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’utente TreNuBB23 sta letteralmente spopolando sul web grazie ai suoi video su Tik Tok in cui accetta le sfide degli altri utenti. Solo un altro profilo di sfide inutili, vero? Se non fosse che il ragazzo non possiede le braccia e mostra come riesce a svolgere le attività quotidiane che alle altre persone possono sembrare semplici. come ad esempio, aprire il contenitore del latte. Il ragazzo senza braccia che fa cose “Mr. DoItWitNoHands Mr. HANDICAPABLE”. Questa è la descrizione del profilo Tik Tok del ragazzo, che tradotto in italiano significa più o meno “Signor Fallo senza Mani, Signor handicappabile”. La vita di TreNuBB23 non è affatto semplice a causa del suo ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’utente TreNuBB23 sta letteralmentendo sul web grazie ai suoisu Tik Tok in cui accetta le sfide degli altri utenti. Solo un altro profilo di sfide inutili, vero? Se non fosse che ilnon possiede lee mostrariesce a svolgere le attività quotidiane che alle altre persone possono sembrare semplici.ad esempio, aprire ildel. Ilche fa cose “Mr. DoItWitNoHands Mr. HANDICAPABLE”. Questa è la descrizione del profilo Tik Tok del, che tradotto in italiano significa più o meno “Signor FalloMani, Signor handicappabile”. La vita di TreNuBB23 non è affatto semplice a causa del suo ...

