Dito medio alla dirigenza della Juventus: solo una multa per Conte (Di mercoledì 19 maggio 2021) Antonio Conte si era reso protagonista di un gestaccio nei confronti del presidente Agnelli durante Juventus-Inter di Coppa Italia. Sanzione di 2000 euro per un gesto irriguardoso e volgare Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Antoniosi era reso protagonista di un gestaccio nei confronti del presidente Agnelli durante-Inter di Coppa Italia. Sanzione di 2000 euro per un gesto irriguardoso e volgare

Advertising

FcInterNewsit : Dito medio di Conte ad Agnelli, chiuso il procedimento: 2000 euro di multa al tecnico e all'Inter - CalcioPillole : Due mila euro di multa per Antonio #Conte e altrettanti per la squadra. 'Un gesto volgare verso la dirigenza Juve,… - misorecordsuk : Conte, il dito medio ad Agnelli costa 2.000 euro di multa #Juve #Juventus - quartobloccoRo : Vicino casa mia abita un attore non dico il nome dico che e' uno de quelli che chiamano pe fa le parti da romano co… - sportli26181512 : Gestaccio contro Agnelli: Conte e l'Inter patteggiano una multa da 2mila euro: Gestaccio contro Agnelli: Conte e l'… -