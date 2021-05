Days Gone: l'attore di Deacon St. John si scaglia contro le recensioni negative della critica (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sam Witwer l'attore dietro Deacon St. John, il protagonista di Days Gone attraverso un AMA su Reddit, ha risposto ad una serie di domande poste dai fan. Tra le tante domande ve n'è una in particolare che ha fatto scaldare gli animi. Un fan ha chiesto a Witwer se l'accoglienza fredda del gioco è in qualche modo dovuta alle recensioni non proprio positive pubblicate su alcune testate giornalistiche. Qui arriva la lunga risposta dell'attore che in sostanza ha affermato che i giornalisti non hanno svolto propriamente il loro lavoro non giocandolo fino in fondo. Riproponiamo un estratto della discussione: "Oggi ho letto una recensione da un sito web/pubblicazione che rimarrà senza nome. In esso, la meccanica dell'orda, il pezzo forte del gioco, non è stata ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sam Witwer l'dietroSt., il protagonista diattraverso un AMA su Reddit, ha risposto ad una serie di domande poste dai fan. Tra le tante domande ve n'è una in particolare che ha fatto scaldare gli animi. Un fan ha chiesto a Witwer se l'accoglienza fredda del gioco è in qualche modo dovuta allenon proprio positive pubblicate su alcune testate giornalistiche. Qui arriva la lunga risposta dell'che in sostanza ha affermato che i giornalisti non hanno svolto propriamente il loro lavoro non giocandolo fino in fondo. Riproponiamo un estrattodiscussione: "Oggi ho letto una recensione da un sito web/pubblicazione che rimarrà senza nome. In esso, la meccanica dell'orda, il pezzo forte del gioco, non è stata ...

Advertising

Eurogamer_it : L'attore dietro Deacon St. John si scaglia contro chi ha recensito negativamente #DaysGone. - ySkiff_ : @brenomancini days gone é fracasso? - giochiscontati : Altra nuova uscita della settimana, non più esclusiva Playstation #DaysGone #PC #Steam #NuoveUscite - DarkEzio11 : @PlayStationES Trofeo del Days Gone #CadaPartidaCuenta - torrezando : the day before é >>literalmente<< uma mistura de days gone e the last of us -