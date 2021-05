CRI Udine | con AI e Cloud Ibrido più efficienza ai trasporti non emergenziali

Leggi su udine20

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Quarantaseimila chilometri in meno ogni anno, con un risparmio di 7mila litri di carburante e un abbattimento della Co2 pari a 18 tonnellate: sono queste le attese che viaggiano intorno a SoTras, soluzione di intelligenza artificiale su, messa a punto da IT’S.:.B2B, business partner di IBM, per il Comitatose della Croce Rossa Italiana e le sue ambulanze in servizio non emergenziale. Sviluppata su una piattaformaibrida con elementi on-premises eprivato, SoTras incorpora nella soluzione diverse tecnologie IBM a partire dal software di apprendimento automatico IBM SPSS Modeler – oggi disponibile su IBMPak for Data – la cui capacità è quella di esporre schemi e modelli nascosti in una grande mole di dati non strutturati attraverso un approccio ...