Colpo grosso in Rai: A settembre Un’altra donna super famosa insieme ad Alberto Matano a La Vita in diretta. Ecco chi è (Di mercoledì 19 maggio 2021) Stefania Orlando torna in casa Rai e lo fa in grande stile, come ospite in una delle trasmissioni più seguite del momento. Con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip la donna è tornata sull’onda della popolarità. La sua amicizia con Tommaso Zorzi è stata amata e ha regalato agli italiani bei momenti di televisione, al punto che i due sono stati definiti il re e la regina della casa. Giunta in finale, ha anche battuto al televoto la temutissima Dayane Mello, l’unica che secondo i pronostici avrebbe potuto tener testa al giovane influencer, che poi ha vinto l’ambito premio finale. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha deciso di valutare bene le diverse proposte che le sono state fatte. Riconoscente alla Mediaset, ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, ad Avanti un Altro Pure di Sera di Paolo Bonolis, a Live-Non è la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Stefania Orlando torna in casa Rai e lo fa in grande stile, come ospite in una delle trasmissioni più seguite del momento. Con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip laè tornata sull’onda della popolarità. La sua amicizia con Tommaso Zorzi è stata amata e ha regalato agli italiani bei momenti di televisione, al punto che i due sono stati definiti il re e la regina della casa. Giunta in finale, ha anche battuto al televoto la temutissima Dayane Mello, l’unica che secondo i pronostici avrebbe potuto tener testa al giovane influencer, che poi ha vinto l’ambito premio finale. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha deciso di valutare bene le diverse proposte che le sono state fatte. Riconoscente alla Mediaset, ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, ad Avanti un Altro Pure di Sera di Paolo Bonolis, a Live-Non è la ...

