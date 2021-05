Cloud9 è stata eliminata dal MSI 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo cinque giorni di sfide molto intense nel 2021 League of Legends Mid-Season Invitational, la rappresentativa del Nord America di Cloud9 è stata ufficialmente eliminata dal torneo dopo aver fallito l’obiettivo di vincere abbastanza partite per riuscire ad entrare nel top quattro. C9 è stata eliminata proprio dopo aver messo in scena una delle sue migliori prestazioni della stagione di esports e sicuramente del torneo. Inizialmente C9 è riuscita a battere la squadra coreana DWG KIA e poi ad incanalare una striscia di tre vittorie consecutive. Questo inizio spumeggiante ha fatto ben sperare i fan americani un po’ dubbiosi sulla condizione della squadra. Con il passare del tempo le energie si sono affievolite come testimoniato dalla ultima vittoria sofferta nel torneo contro RNG. Da li ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo cinque giorni di sfide molto intense nelLeague of Legends Mid-Season Invitational, la rappresentativa del Nord America diufficialmentedal torneo dopo aver fallito l’obiettivo di vincere abbastanza partite per riuscire ad entrare nel top quattro. C9 èproprio dopo aver messo in scena una delle sue migliori prestazioni della stagione di esports e sicuramente del torneo. Inizialmente C9 è riuscita a battere la squadra coreana DWG KIA e poi ad incanalare una striscia di tre vittorie consecutive. Questo inizio spumeggiante ha fatto ben sperare i fan americani un po’ dubbiosi sulla condizione della squadra. Con il passare del tempo le energie si sono affievolite come testimoniato dalla ultima vittoria sofferta nel torneo contro RNG. Da li ...

