Carpaccio di mozzarella e sedano | Un leggero antipasto di inizio settimana

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Unper questo lunedì, prima di dedicarci all’intero pranzo? Eccolo servito per voi in questa ricetta. Buonissimo comeanche per chi è a dieta e non vuol perdere la linea, ma nemmeno rinunciare al sapore di un buon piatto che introduca al pranzo. Oggi cuciniamo insieme ildidiFOTO ricettasprintUna ricetta davvero facile, con pochi ingredienti e che piacerà davvero a tutti, grandi e piccini., gustoso e ricco di proprietà nutritive. Non vi pentirete di averlo preparato anzi. Ne farete tesoro. Vediamo insieme quali ingredienti ci occorrono per prepararla. Leggi anche:di manzo, il crudo marinato ...