Calhanoglu piace all’Al-Duhail | offerta monstre

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Fissato l’incontro tra le parti per discutere del futuro di. L’Al-mette sul piatto un triennale da 32 milioni di euro Il futuro dial Milan è sempre più incerto e le ultime opache prestazioni del turco stanno facendo vacillare anche la dirigenza. Il centrocampista va in scadenza di contratto ed è ammirato da numerose squadre, tra queste anche la Juventus, ma l’è arrivata dal Qatar. Come riporta Sky Sport, l’Al-Dhail sarebbe disposto a mettere sul piatto un triennale da otto milioni di euro annui più altri otto al momento della firma, per un totale di 32 milioni.non vorrebbe ridimensionarsi a soli 28 anni, andando a giocare in un campionato poco competitivo come quello del Qatar. Il suo agente è al lavoro per avviare la ...

...Ad ogni modo i discorsi tra il club qatariota e l'agente disono in corso e le parti hanno già fissato un appuntamento per la prossima settimana. Il turco a parametro zero ovviamente...all'estero, a Leeds, Liverpool e Atletico Madrid ma ancora nessuno ha mosso passi concreti. ... quando si capirà quali saranno i calciatori ancora in rosa (il futuro di, ad esempio, è ...In scadenza col Milan, Hakan Calhanoglu ha in mano un'offerta ricchissima dell'Al-Duhail, club del Qatar. Incontro fissato per la prossima settimana.All'orizzonte c'è l'ultima partita di campionato, la sfida decisiva per la qualificazione in Champions League sul campo dell'Atalanta. Potrebbe essere anche l'ultima in rossonero per Hakan Calhanoglu.