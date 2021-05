Atp Lione 2021, Musetti: “Non ho giocato benissimo, ho vinto col cuore” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lorenzo Musetti ha superato anche l’ostacolo Sebastian Korda, lanciandosi ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Lione: per staccare il pass per la semifinale un altro ostacolo, rappresentato da uno tra il belga David Goffin e lo sloveno Aljaz Bedene. “Ero un po’ frustrato per quella palla che tutti hanno visto. Ho perso un po’ la concentrazione. Poi ho iniziato bene il terzo set, lui ha giocato molto bene. Io invece non ho giocato benissimo, ma ho giocato con il cuore e sono orgoglioso“, ha dichiarato il nativo di Carrara dopo la vittoria in tre set. “Vedremo se affronterò Goffin o Bedene, non ho mai giocato con nessuno dei due. Mi farò trovare pronto. Era da un po’ che non giocavamo davanti al pubblico, è bello rivedere la gente sugli spalti e non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lorenzoha superato anche l’ostacolo Sebastian Korda, lanciandosi ai quarti di finale del torneo ATP 250 di: per staccare il pass per la semifinale un altro ostacolo, rappresentato da uno tra il belga David Goffin e lo sloveno Aljaz Bedene. “Ero un po’ frustrato per quella palla che tutti hanno visto. Ho perso un po’ la concentrazione. Poi ho iniziato bene il terzo set, lui hamolto bene. Io invece non ho, ma hocon ile sono orgoglioso“, ha dichiarato il nativo di Carrara dopo la vittoria in tre set. “Vedremo se affronterò Goffin o Bedene, non ho maicon nessuno dei due. Mi farò trovare pronto. Era da un po’ che non giocavamo davanti al pubblico, è bello rivedere la gente sugli spalti e non ...

