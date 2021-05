Windows 10 | Microsoft risolve quattro vulnerabilità pericolose

(Di martedì 18 maggio 2021) la scorsa settimanaha pubblicato diversi update che hanno eliminatopresenti in10,Server, Hyper-V e Internet Explorer. Ovviamente, la compagnia consiglia a tutti di aggiornare il prima possibile il proprio sistema, così da evitare potenziali inconvenienti. Il primo, indicato dalla sigla CVE-2021-26419, opera come un Remote Code Execution (RCE) critico che può coinvolgereInternet Explorer 11 e 9 in esecuzione su diverse versioni di10 eServer, consentendo ad un utente malintenzionato di aprire un sito web appositamente realizzato per sfruttare tale. Ovviamente, al momento moltissimi utenti hanno abbandonato browser ...

... 42Wh con ricarica rapida a 65W Dimensioni e peso : 229,8 x 357,8 x 16,9mm / 1,56kg Entrambi arrivano con10 preinstallato insieme ad 1 mese di365 in prova gratuita e includono un ...... comeTeams e Zoom , che consente di trasmettere i contenuti scritti e disegnati con ... È attualmente compatibile con Teams Rooms sue Zoom Rooms. Il supporto per Zoom Rooms Appliances ...Su Windows 10 approda una funzionalità che farà felici molti utenti, soprattutto quelli che vogliono proteggersi dai virus e malware. Arriva una funzionalità che ci proteggerà dal potentissimo ransomw ...E' stata diffusa una demo che mostra come attaccare i sistemi Windows più aggiornati per eseguire codice arbitrario da remoto. Il fix è già in roll-out, ed è meglio aggiornare subito ...