Violenta una minorenne in Irlanda: latitante rintracciato con un escamotage, ecco come (Di martedì 18 maggio 2021) Il provvedimento d'arresto per violenza sessuale su minori era stato emesso dalla Magistratura irlandese, ma di lì a poco il 56enne accusato era sparito. L'uomo è originario di Colleferro e, proprio per questo motivo, il mandato d'arresto era stato inoltrato anche alla Polizia di Stato italiano; sono stati proprio gli investigatori del commissariato di Colleferro a rintracciare ed arrestare l'uomo. Leggi anche: Roma, ricercata (e positiva al Covid) evade per festeggiare il compleanno della figlia: arrestata sul treno Con un escamotage, un'espediente che ha fatto credere al 56enne di dover ricevere una comunicazione l'uomo è stato chiamato in commissariato. Lui, convinto d'averla fatta franca, si è recato di persona dagli agenti che però, una volta lì lo hanno arrestato. Gli uomini del locale commissariato, diretto da Francesco Mainardi, hanno così arrestato il 56enne ...

