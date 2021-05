Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 12:10 (Di martedì 18 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto Franco Battiato La stessa si è spento questa mattina nella sua residenza di Nino aveva 76 anni era nato il 23 marzo del 1945 la notizia è stata la famiglia funerali avverranno in forma privata Battiato ha spaziato tra una grande quantità di generi della musica pop a quella colta toccando momenti di avanguardia raggiungendo una grande popolarità Mattarella si ha detto addolorato per la scomparsa di un artista colto ci ha lasciato maestro uno dei più grandi della canzone d’autore italiana unico inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove lascia un’eredità perenne così ministro della cultura Dario Franceschini da Battiato sono andati ricordi riconoscimenti di molti colleghi altezze di un fronte pubblico bit Artisan il Consiglio dei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto Franco Battiato La stessa si è spento questa mattina nella sua residenza di Nino aveva 76 anni era nato il 23 marzo del 1945 la notizia è stata la famiglia funerali avverranno in forma privata Battiato ha spaziato tra una grande quantità di generi della musica pop a quella colta toccando momenti di avanguardia raggiungendo una grande popolarità Mattarella si ha detto addolorato per la scomparsa di un artista colto ci ha lasciato maestro uno dei più grandi della canzone d’autore italiana unico inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove lascia un’eredità perenne così ministro della cultura Dario Franceschini da Battiato sono andati ricordi riconoscimenti di molti colleghi altezze di un fronte pubblico bit Artisan il Consiglio dei ...

