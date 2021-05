Ue, ‘importante capire da dove viene Sars-CoV-2’ (Di martedì 18 maggio 2021) La Commissione Europea “non commenta” quanto scritto, in una lettera pubblicata dalla rivista ‘Science’ la settimana scorsa, da 18 virologi ed epidemiologi di università rinomate come Yale, l’Mit di Boston, Stanford negli Usa e Cambridge nel Regno Unito, che hanno criticato la propensione dell’Organizzazione mondiale della sanità a privilegiare la ‘pista’ della zoonosi come origine della diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 tra gli esseri umani, definendo come “estremamente improbabile” quella di un incidente di laboratorio. Tuttavia, la Commissione ritiene “importante” che venga appurata la provenienza del Sars-CoV-2. A dirlo è il portavoce della Commissione per la Salute, Stefan de Keersmaecker, rispondendo a una domanda durante il briefing con la stampa a Bruxelles. In precedenza, l’ipotesi di un incidente di laboratorio come possibile origine ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) La Commissione Europea “non commenta” quanto scritto, in una lettera pubblicata dalla rivista ‘Science’ la settimana scorsa, da 18 virologi ed epidemiologi di università rinomate come Yale, l’Mit di Boston, Stanford negli Usa e Cambridge nel Regno Unito, che hanno criticato la propensione dell’Organizzazione mondiale della sanità a privilegiare la ‘pista’ della zoonosi come origine della diffusione del coronavirus-CoV-2 tra gli esseri umani, definendo come “estremamente improbabile” quella di un incidente di laboratorio. Tuttavia, la Commissione ritiene “importante” che venga appurata la provenienza del-CoV-2. A dirlo è il portavoce della Commissione per la Salute, Stefan de Keersmaecker, rispondendo a una domanda durante il briefing con la stampa a Bruxelles. In precedenza, l’ipotesi di un incidente di laboratorio come possibile origine ...

