The Ascent: data di uscita confermata con un nuovo trailer ufficiale – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 18 maggio 2021) The Ascent ha finalmente una data di uscita ufficiale: confermando le voci di corridoio uscite nelle ore scorse, un nuovo trailer da Curve Digital e Neon Giant.. The Ascent ha finalmente una data di uscita ufficiale, che è stata confermata proprio in questi minuti da Curve Digital e dal team di sviluppo Neon Giant attraverso il rilascio anche di un nuovo trailer che la contiene: il gioco sarà disponibile il 29 luglio 2021. Viene dunque confermata la data di uscita che era trapelata nelle ore scorse ancora come voce di corridoio. Come è ormai noto, The Ascent sarà disponibile su … Notizie giochi ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021) Theha finalmente unadi: confermando le voci di corridoio uscite nelle ore scorse, unda Curve Digital e Neon Giant.. Theha finalmente unadi, che è stataproprio in questi minuti da Curve Digital e dal team di sviluppo Neon Giant attraverso il rilascio anche di unche la contiene: il gioco sarà disponibile il 29 luglio 2021. Viene dunqueladiche era trapelata nelle ore scorse ancora come voce di corridoio. Come è ormai noto, Thesarà disponibile su … Notizie giochi ...

Advertising

RaulHayat2 : RT @PastorXbox: The Ascent chega dia 29 de Julho para Xbox Series X|S e Xbox One ?? Diretamente no #XboxGamePass Day one ?? - MX_Thor85 : RT @MondoXbox: The Ascent arriva il 29 luglio incluso nel Game Pass; nuovo trailer - vitor17101583 : RT @PastorXbox: The Ascent chega dia 29 de Julho para Xbox Series X|S e Xbox One ?? Diretamente no #XboxGamePass Day one ?? - MondoXbox : The Ascent arriva il 29 luglio incluso nel Game Pass; nuovo trailer - Alessandrourb15 : RT @PastorXbox: The Ascent chega dia 29 de Julho para Xbox Series X|S e Xbox One ?? Diretamente no #XboxGamePass Day one ?? -