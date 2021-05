Ronaldo e il trasloco delle auto: perché non è un indizio di addio (Di martedì 18 maggio 2021) Ieri si è discusso tanto del trasloco delle auto compiuto da Cristiano Ronaldo, che tanti hanno interpretato come un segnale di addio alla Juventus. Ne ha parlato anche il vicino di casa Luciano Saroglia a Radio Punto Nuovo: “Tre anni fa, quando arrivò Cristiano Ronaldo, ci fu bisogno di due camion per scaricare automobili. Intorno alle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) Ieri si è discusso tanto delcompiuto da Cristiano, che tanti hanno interpretato come un segnale dialla Juventus. Ne ha parlato anche il vicino di casa Luciano Saroglia a Radio Punto Nuovo: “Tre anni fa, quando arrivò Cristiano, ci fu bisogno di due camion per scaricaremobili. Intorno alle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : 'Nella notte, Cristiano #Ronaldo ha fatto portare via tutte le sue supercar dal garage dell'abitazione torinese'.… - serieAnews_com : ???? #Juventus, il trasloco delle automobili non è un indizio per l'addio di Cristiano Ronaldo - ilbianconerocom : Giallo Ronaldo: la verità dietro al trasloco. C'è un retroscena sul VIDEO - VELOSPORT1960 : Il trasloco delle vetture di CR7 nella notte a bordo di camion di una ditta di trasporti di Lisbona - EleonoraxCaputo : RT @FBiasin: 'Nella notte, Cristiano #Ronaldo ha fatto portare via tutte le sue supercar dal garage dell'abitazione torinese'. La differen… -