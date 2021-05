“Perché mi avete fatto questo…” Akash Kumar | il dispiacere e poi le lacrime davanti a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 maggio 2021) Scintille in studio all’Isola dei Famosi durante la puntata del 18 maggio. Il protagonista è statoKumer, ex naufrago uscito presto dal reality. Il giovane modello dagli occhi di ghiaccio era presente in studio nonostante nei giorni scorsi avesse annunciato il ritiro dalle scene. Il modello aveva spiegato che non sarebbe più tornato come ospite in studio all’Isola 2021, salvo poi cambiare idea.era in studio seduto accanto agli altri ex naufraghi eleminati dopo di lui o che hanno abbandonato la gara per problemi fisici o personali. A inizio puntata, poi, Ilary Blasi ha salutatoper poi passare agli ex naufraghi. Poi ha salutato anche il modello dagli occhi di ghiaccio sottolineando ilche lui fosse presente e aggiungendo una frecciatina: non voleva andare più in studio, ma ...